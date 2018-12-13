В Харькове русский язык лишили статуса регионального

Харьковский областной совет на прошлой неделе проголосовал за отмену своего решения от 2012 года, которое предоставило русскому языку статус регионального. Об этом в Facebook сообщил депутат Харьковского облсовета Дмитрий Булах.
"На прошлой неделе облсовет проголосовал за отмену некоторых своих предыдущих решений. Среди них одно идиотское и одиозное. Решение от 2012 года о том как и где употреблять русский язык. Т.е. фактическая регламентация его регионального статуса", - отметил он.
По его словам, решение об отмене было консолидированным - за него проголосовало 3/4 всех депутатов и даже большинство фракций "Оппоблока" и "Видродження".
Булах также предоставил ссылку на соответствующее решение облсовета, принятое 6 декабря. Решение о предоставлении русскому языку регионального статуса было принято облсоветом 30 августа 2012 года.
В июле сообщалось, что в Николаевской области русский язык через суд лишили статуса регионального.
Напомним, в феврале этого года Конституционный Суд Украины признал закон "Об основах государственной языковой политики" (известный как "закон Кивалова-Колесниченко") не соответствующим Основному закону. Представление о конституционности закона поступило в КСУ в июле 2014 года; в октябре было открыто производство по делу о его соответствии Конституции.
Справка:
Закон "Об основах государственной языковой политики" вступил в силу 10 августа 2012 года. Им предусмотрено, что в 13 регионах Украины русский язык получает статус регионального, который практически приравнивает его к государственному. Закон разрешает использовать в официальном делопроизводстве не украинский язык, а тот, на котором в конкретном регионе разговаривает не менее 10% жителей.
В свое время принятия закона вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями. Верховная Рада 23 февраля 2014 года признала утратившим силу закон об основах государственной языковой политики от 3 июля 2012 года. Однако тогдашний и.о. президента Украины и председатель Верховной Рады Александр Турчинов отказался одобрить отмену этого закона.