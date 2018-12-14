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Неизвестные грабители совершили нападение на салон антиквариата в Киеве

Неизвестные грабители совершили нападение на салон антиквариата в Киеве
00:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: На киевский салон антиквариата "Дукат", который расположен на ул. Владимирской, 5, четверо неизвестных в масках совершили нападение.

На антикварный салон "Дукат" в Киеве совершено разбойное нападение.

Об этом сообщается на сайте Художественного пространства "Речовий доказ" в Facebook.

"Примерно в 18:00 на салон антиквариата "Дукат", который расположен на ул. Владимирской, 5, четверо неизвестных в масках совершили нападение. Неизвестные ворвались в помещение и облили его бензином. Обращаясь к персоналу салона, они сказали, что это предупреждение для Леонида Комского". - говорится в сообщении.

По данным авторов публикации, Комский является владельцем «Дуката» и одним из участников проекта «Речовий доказ» и связывает это нападение со своей общественной деятельностью по противодействию хищению собственности киевлян.

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