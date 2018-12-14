В Киеве не будет работать скоростной трамвай

Новости Украины: Движение трамваев № 1 будет ограничено с 22:00 14 декабря в 5:00 17 декабря.

В столице трамваи №1 не будет курсировать с 22:00 14 декабря до 05:00 17 декабря в связи с ремонтом пути.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА

"В эти выходные будет осуществляться плановый ремонт трамвайных путей на ул. Владимира Покатило на участке от ул. Гната Юры до ул. Генерала Потапова. В связи с этим с 22:00 14 декабря до 05:00 17 декабря движение трамваев по Борщаговской линии будет ограничено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от ст. "Старовокзальная" до Михайловской Борщаговки будут курсировать автобусы маршрута № 1Т.

В КП "Киевпастранс" напомнили, что пассажиры временных автобусов имеют право пользоваться месячными проездными билетами для проезда в трамвае.

Напомним, Киевский городской совет 13 декабря принял главный финансовый документ столицы на 2019 год. За соответствующее решение проголосовали 87 депутатов.