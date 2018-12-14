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Пятница, 14.12.2018
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Под Киевом в жилом многоэтажном доме взорвался газ, под завалами ищут людей

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Под Киевом в жилом многоэтажном доме взорвался газ, под завалами ищут людей
11:27 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины: В г. Фастове Киевской области в пятиэтажном жилом доме вследствие взрыва газа обрушились квартиры на трех этажах, есть пострадавшие.

Сегодня, 14 декабря, в городе Фастове Киевской области в одной из пятиэтажок произошел взрыв. В жилом пятиэтажном доме взорвался газ, в результате чего разрушены три этажа. На данный момент известно об одном пострадавшем.

Как сообщили местные власти, на месте происшествия работаю спасатели, под завалами могут оставаться люди.

"Пока что речь идет об одном пострадавшем. Сейчас на месте находится главный врач Фастовской ЦРБ Андрей Герцун. По его словам, под плитами, которые обрушились с 4 и 5 этажей, также могут быть люди. Сейчас там работает техника ГСЧС, другие соответствующие службы", - сообщает департамент здравоохранения Киевской областной государственной администрации на своей странице в facebook.

Правоохранители уточнили, что взрыв газа произошел на четвертом этаже пятиэтажного дома. В настоящее время задействована кинологическая служба для поиска людей, которые могут находиться под завалами, проводится эвакуация местных жителей.

Также обеспечивается охрана общественного порядка от возможных проявлений мародерства.

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В службе по чрезвычайным ситуациям проинформировали, что взрыв произошел в 9:20 на 3-м этаже. В результате взрыва произошло разрушение третьего, четвертого и пятого этажей. В департаменте здравоохранения Киевской ОГА сообщили, что около 10 квартир остались без окон, срочно рассматривается вопрос отселения людей. На место трагедии прибыли глава Киевской ОГА Александр Терещук и его заместитель Алла Арешкович.

Напомним, в январе 2018 года взрыв бытового газа с последующим горением произошел в с.Новоселки Киевской области Макаровского района на первом этаже квартиры двухэтажного жилого дома. А в сентябре мощный взрыв произошел в селе Велика Бакта на Закарпатье, полностью разрушив жилой дом, был травмирован 56-летний мужчина.

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Газ, Киевская область, Взрыв газа, Фастов, ГСЧС, Происшествие.
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