Джип врезался в бетонный отбойник: в Киеве произошла смертельная авария

Новости Украины: В Киев в Подольском районе автомобиль врезался в отбойник, в результате чего погиб мужчина.

Сегодня, 14 декабря, в центре Киева произошло смертельное ДТП.

На улице Новоконстантиновской внедорожник Volvo XC 90 влетел в отбойник при въезде на мост, сообщает "Информатор" 14 декабря.

Около 3:04 водитель направлялся в сторону проспекта Степана Бандеры и при въезде на мост, по неизвестным причинам, влетел в отбойник. 45-летний мужчина скончался не приходя в сознание.

На место происшествия прибыли медики и полицейские. Бригада скорой помощи пыталась реанимировать водителя, но тот получил травмы не совместимые с жизнью. Судя по повреждениям на лобовом стекле, мужчина не был пристегнут. На месте аварии не оказалось свидетелей, поэтому трудно установить, что стало причиной аварии. Одна из возможных версий - скользкая дорога, другая - водитель уснул за рулем. Обстоятельства и подробности ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.

Напомним, за предыдущие сутки в Киевской области случились более 100 ДТП.

Как сообщалось, 13 декабря под Львовом военный грузовик КРАЗ вылетел на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen T5, в результате ДТП пострадали 7 человек. А 10 декабря, на Броварском проспекте в ДТП попало четыре машины: столкнулись Audi, Shevrolet, Dacia и ВАЗ.