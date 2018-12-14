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Пятница, 14.12.2018
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Пограничники со стрельбой пытались остановить контрабандистов на Буковине

Пограничники со стрельбой пытались остановить контрабандистов на Буковине
14:53 Сегодня Телеграф Фото: dpsu.gov.ua

Новости Украины: Сотрудники пограничной службы на Буковине на границе с Румынией при проверке автомобиля, в котором были обнаружены контрабандные сигареты, применили оружие.

На Буковине пограничники выстрелами остановили автомобиль с контрабандными сигаретами, который на большой скорости двигался в сторону границы с Румынией. Об этом сообщили в пресс-релизе Черновицкого пограничного отряда.

"Нарушители не отреагировали на предупредительные выстрелы вверх и продолжали движение. Пограничникам спецподразделения "Дозор" пришлось стрелять по колесам легковушки. Автомобиль с литовской регистрацией остановили в тысячи метрах до государственной границы", - говорится в сообщении.

Пограничники подчеркнули, что водитель остановленного автомобиля был пьян, а его сообщники скрылись. В багажнике и салоне нашли четыре ящика с сигаретами, завернутые в черный полиэтилен.

"На место происшествия прибыли представители Национальной полиции, проводятся следственные действия. Водителя вместе с автомобилем и товаром доставили в отделение инспекторов пограничной службы "Красноильск", на участке которого произошло правонарушение.

 

"В отношении 27-летнего водителя составлены протоколы об административных правонарушениях за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины и злостное неповиновение представителям правоохранительных органов. Что касается сообщников задержанного, то сейчас продолжается их поиск", - сообщили в пограничном ведомстве.

Как сообщалось, крупная партия янтаря обнаружена сотрудниками Службы безопасности Украины в Закарпатской области. На стационарном посту "Нижние Ворота" Воловецкого района правоохранители обнаружили во внедорожнике более двухсот килограммов "солнечного" камня. Житель Волынской области пытался транспортировать "товар" на территорию Закарпатья. Янтарь делец перевозил в мешках на заднем сиденье автомобиля.

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Все по теме:

Буковина, Стрельба, ГПСУ, Контрабандные сигареты, Граница с Румынией, Проверка автомобиля.
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