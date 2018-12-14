Полиция задержала мужчину, разбившего окно в КГГА: он назвал причину

Новости Украины: Сотрудники полиции задержали 43-летнего уроженца Крыма, который разбил окно в здании Киевской городской государственной администрации.

Полицейские задержали мужчину, который разбил окно в здании Киевской городской государственной администрации на ул.Крещатик – им оказался уроженец Крыма, который многократно, но безуспешно обращался в органы власти за помощью в восстановлении документов.

"Сотрудники полиции охраны задержали правонарушителя на месте события. Мужчина разбил бутылками окно административного здания, а поступок объяснил тем, что неоднократно обращался к сотрудникам учреждения за помощью в восстановлении документов, но ему каждый раз отказывали. Правонарушителем оказался 43-летний уроженец Крыма", - сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Ранее мужчина в поле зрения правоохранителей не попадал.

По факту хулиганства начато уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает ограничение воли сроком до пяти лет. Задержанный поставлен в известность о подозрении и следователь готовит ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения.