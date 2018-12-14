Неизвестные побили окна в здании Киевского городского совета

Новости Украины: В ночь на 13 декабря неизвестные разбили окна в здании Киевского городского совета.

В мэрии Киева, в ночь на 13 декабря, неизвестные разбили окна. Об этом сообщает в Facebook управляющий делами секретариата Киевского городского совета Игорь Хацевич.

"У нас в селе в ночь на Андрея ребята всегда наносили убытки, особенно во дворах, где жили красивые девушки. Я понимаю, что в Киевсовете и КГГА работает много красавиц, но зачем окна бить?! Холодно все-таки", - написал Хацкевич.

Напомним, Киевский городской совет 13 декабря принял главный финансовый документ столицы на 2019 год. За соответствующее решение проголосовали 87 депутатов. В следующем году бюджет города также будет профицитным. Доходы в бюджете предусмотрены на уровне 57,4 млрд грн.

Как сообщалось ранее, в городе Фастове Киевской области в одной из пятиэтажок произошел взрыв. В жилом пятиэтажном доме взорвался газ, в результате чего разрушены три этажа. На данный момент известно об одном пострадавшем. Под плитами, которые обрушились с 4 и 5 этажей, также могут быть люди. Сейчас там работает техника ГСЧС, другие соответствующие службы