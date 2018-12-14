Объединительный собор: Изменения в работе общественного транспорта в Киеве

Новости Украины: Ряд троллейбусов и автобусов изменят свои маршруты в центре Киева 15 декабря в связи с мероприятиями на Софийской площади.

В Киеве на Софийской площади в связи с проведением массовых мероприятий 15 декабря вносятся изменения в работу троллейбусов маршрутов №6, №16, №18 и автобусов маршрутов № 24, №114.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на информацию КП "Киевпастранс", с 6:00 утра субботы до окончания мероприятий движение будет организовано следующим образом: троллейбусы маршрута №6 – от Минского массива ст. м. "Лукьяновская"; троллейбусы маршрутов № 16, №18 соответственно – от ул.Академика Туполева и ул.Сошенко до Воздухофлотского путепровода; автобусы маршрутов №24, №114 – по схеме движения рабочего дня.

Как ожидается, в субботу, 15 декабря, на Софийской площади в Киеве состоится молебен по случаю проведения объединительного собора по созданию единой поместной православной церкви Украины.

Напомним, так как в Софии Киевской пройдет Объединительный собор по избранию предстоятеля автокефальной Православной церкви в Украине, территория заповедника будет закрыта для посетителей.