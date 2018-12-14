Софию Киевскую на время проведения Объединительного Собора закроют

Новости Украины: В субботу, 15 декабря, территория Софийского собора будет закрыта для посетителей в связи с проведением Объединительного собора.

Поскольку в субботу, 15 декабря, в Софии Киевской пройдет Объединительный собор по избранию предстоятеля автокефальной Православной церкви в Украине, территория заповедника будет закрыта для посетителей. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора НЗ "София Киевская" Вадим Кириленко.

"Как известно, в Софийском соборе завтра состоится Объединительный собор. Это закрытое мероприятие, на которое прибудут первые лица государства прибудут священнослужители по официальным приглашениям и каждый из них сможет взять с собой одного священника и одного монаха или мирянина. Все остальные люди, за исключением технических служб заповедника, не будут иметь доступа на его территорию", - сказал Кириленко.

Он добавил, что продолжительность проведения мероприятия не определена четко во времени, поэтому нельзя заранее сказать, когда София откроет двери для посетителей.

"Как только закончится Объединительный собор, София откроется. Спустя короткое время мы войдем в рабочее русло и будем принимать туристов, гостей Киева и Украины", - отметил руководитель.

Что касается зоны для представителей СМИ, которые будут освещать событие, он заверил, что администрация Софии Киевской не получала поручения о подготовке помещения для журналистов.

"Я слышал, что будет какая-то зона для журналистов за пределами заповедника, а нас по этому вопросу не информировали", - добавил Кириленко.

По его словам, они сейчас полным ходом готовятся к проведению мероприятия.

"Мы прилагаем максимум усилий, чтобы все участники Объединительного собора чувствовали себя комфортно в помещениях и на территории нашего заповедника", - подчеркнул Кириленко.

Напомним, предстоятель УПЦ Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что украинской церкви нужен томос для вхождения в евхаристическое общение (возможность совместного служения литургии) со всеми православными церквями мира. По словам патриарха, тот, кто работает на разъединение украинского православия - "тот служит врагу и, прежде всего, дьяволу".