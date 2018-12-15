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Сутки в ООС: боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня

Сутки в ООС: боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня
08:30 Сегодня Телеграф www.pravda.com.ua

Новости Украины: Боевики применяли оружие, запрещенное Минскими соглашениями.

За прошедшие сутки боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное Минскими соглашениями вооружение. 1 украинский военный получил легкое ранение. Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 15 декабря.

"В частности, враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил возле хутора Вольный, что на Попаснянском направлении, и в районе населенного пункта Светлодарск", - подчеркнули в штабе.

Кроме этого, боевики вели огонь из БМП-2, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ОС неподалеку населенных пунктов Марьинка, Пески, Старогнатовка, Первомайское - на Донецком направлении.

День в ООС: 8 обстрелов, один украинский военнослужащий получил ранение

На Мариупольском направлении - по позициям украинских военных в районе населенных пунктов Чермалык, Гнутово и Водяное.

По данным разведки, 14 декабря 2 окупантов уничтожены.

"В течение текущих суток враг не открывал огонь по позициям украинских военных", - говорится в отчете.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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