Подпольное казино столицы: сыщики пресекли деятельность игорного заведения

Новости Украины: Национальная полиция города Киева остановила деятельность игорного заведения.

Столичные сыщики пресекли деятельность элитного подпольного игорного заведения в помещении торгово-офисного центра на улице Большая Васильковская. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба полиции Киева.

Заместитель начальника следственного управления ГУНП в Киеве Эдуард Соловьев рассказал, что попасть в казино могли не все.

Правоохранители опубликовали видео, согласно которому учреждение находилось в помещении столичного ТЦ "Арена Сити" или у торгового центра.

"Сотрудники и посетители пользовались лифтом, перемещаться в котором можно было только с помощью специального магнитного ключа. Лифт ехал на 4 этажа, и уже потом через систему шлюзов посетители попадали в помещение казино", - сказал Соловьев.

Кроме того, в ходе обыска детективы разоблачили помещения с серверами, куда поступала и хранилась информация о ходе игры.

По словам Соловьева, в ходе документирования и обыска в заведении было установлено 30 лиц, которые употребляли спиртные напитки и вели игру.

"Сейчас проводятся следственные действия с посетителями и сотрудниками казино. Детективы устанавливают круг лиц, причастных к незаконной деятельности заведения", - добавил он.

Также в ходе обысков в помещении казино и по местам проживания организаторов незаконного бизнеса правоохранители изъяли игровое оборудование, более 100 тысяч долларов, оружие и боеприпасы, похожие на боевые.

Сейчас продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК.