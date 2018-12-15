Объединительный собор: капеланы молятся за автокефалию УПЦ

Новости Украины: На Софийской площади капеланы проводят молитву за автокефалию украинской церкви.

На Софийской площади в Киеве проходит молитва капелланов за автокефалию украинской церкви. Как отметили капелланы, они молятся за создание украинской поместной церкви и избрание ее предстоятеля, за Вселенского патриарха Варфоломея, за Президента Украины, а также за успешность сегодняшнего решения.

Сегодня в Национальном заповеднике "София Киевская" начнет свою работу Объединительный собор по созданию украинской поместной церкви и избранию ее предстоятеля. Во время Собора также должен быть утвержден ее Устав.

Как сообщалось, 11 октября 2018 года Синод Вселенского патриархата поддержал продление предоставления автокефалии Украине, а также официально утвердил, что церковью-матерью Украины является Вселенский патриархат в Константинополе. Синод признал недействительным анафему главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макарий. Приглашение на Объединительный собор вернули 56 архиереев Украинской православной церкви МП, а ее предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий вернул Вселенскому патриарху Варфоломею письмо-приглашение для участия в Объединительном соборе.