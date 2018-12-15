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В МВД Украины предупредили о возможных провокациях

В МВД Украины предупредили о возможных провокациях
12:08 Сегодня Телеграф Фото: МВД

Новости Украины:

Министерство внутренних дел обратилось к гражданам с предостережением относительно возможных провокаций в связи с проведением в Киеве Объединительного собора. Такое обращение правоохранительное ведомство обнародовало в Twitter

"Сегодня ожидается большое скопление людей в центре Киева в связи с проведением Объединительного Собора. Все подразделения #МВД работают ради вашей безопасности. Не реагируйте на возможные провокации, а в непонятных случаях обращайтесь к правоохранителям", - говорится в обращении.

В Киеве в связи с проведением в соборе Святой Софии объединительного Собора усилены меры безопасности. На улице Владимирской ограничено движение автотранспорта. На углу улиц Владимирской и Рейтарской установлена рамка металлоискателя, через которую должны пройти все, кто хочет попасть на Софийскую площадь.

Кордоны правоохранителей расположены также возле Владимирского собора и по улице Владимирской. Правоохранители досматривают с помощью металлоискателей.

Как известно, сегодня, 15 декабря, в Софии Киевской проходит Объединительный собор по избранию предстоятеля автокефальной Православной церкви в Украине. Это будет закрытое мероприятие, на которое прибудут первые лица государства, священнослужители по официальным приглашениям и каждый из них сможет взять с собой одного священника и одного монаха или мирянина. Все остальные люди, за исключением технических служб заповедника, не будут иметь доступа на территорию заповедника.

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Киев, Провокации, Меры безопасности, МВД Украины, Предупреждение, Объединительный Собор.
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