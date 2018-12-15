Полиция Луганской области получила новое здание и техническое оборудование

Новости Украины: министр внутренних дел Украины совместно с председателем Нацполиции открыли новое здание полиции Луганщины.

В субботу, 15 декабря, министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель Нацполиции Сергей Князев открыли новое здание управления полиции в Луганской области и передали подразделениям новую технику. Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

"Новое здание управления полиции Луганской области - это решение правительства создать надлежащие условия, чтобы люди могли достойно выполнять поставленные перед ними задачи. Кроме того, мы передали новейшее оборудование. И глава ГУНП в Луганской области Сергей Колесник уже проинформировал, что имеет дополнительные планы по развитию сил и способностей", - сказал Аваков.

ГУ свою очередь Князев отметил, что сегодня передали первую часть техники для подразделения. Другую часть полицейские получат после Нового года.

"Работа полицейского - это не только день и ночь на работе. Современные условия требуют современного оборудования, удобных рабочих мест. И сегодня мы передаем технику. Думаю, что уже в феврале вы получите вторую часть необходимого оборудования. Мы обеспечим полицейских Луганщины еще и новейшими системами защиты, чтобы они могли работать в любых условиях, даже в условиях войны ", - сказал Князев.

Сейчас для потребностей подразделений передали оргтехнику и многофункциональные устройства, которые необходимы правоохранителям для комплектации рабочих мест.

Аваков и Князев посетили новый современный ситуационный центр, в дежурную часть, рабочие кабинеты и служебные помещения.

Почти четыре года сотрудникам полиции приходилось выполнять свои служебные обязанности в арендованных помещениях, которые были расположены в разных уголках города, а ныне полицейские получили возможность работать в надлежащих условиях.