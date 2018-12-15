В Минздраве назвали область-лидера по внедрению медреформы

Новости Украины: Наиболее удачно трансформация системы здравоохранения проходит в Полтаве.

Полтавская область опережает большинство областей по инвестициям, уровню вакцинации, положительным результатам трансформации системы здравоохранения. Об этом проинформировала на своей странице в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун по итогам командировки в Полтаву.

"Вчера мы увидели пример того, как может развиваться каждая украинская область", - написала Супрун.

Она привела данные, в частности, по семейным врачам, которых здесь выбрали "почти миллион жителей Полтавщины, а это 66,8% населения области".

По ее данным, 33 из 35 центров первичной медико-санитарной помощи области заключили соглашения с НСЗУ Национальная служба здоровья Украины и получают финансирование по модели "деньги за пациентом". Еще два Центра подпишут в третью волну.

"Это позволило медучреждениям в среднем повысить зарплату семейным врачам, терапевтам и педиатрам на 50-75%, сейчас она составляет 11-15 тысяч грн. Медицинским сестрам - на 30-50%, в сумме это 7-9 тысяч грн", - утверждает руководитель МЗ.

Супрун также отметила, что в области провакцинировано от кори 71,7% населения.

"Это один из самых высоких уровней вакцинации в стране! Так держать! Надеюсь вскоре это будут не менее 95,5% жителей области", - написала она.

По словам Супрун, Полтавская область выделяет на здравоохранение беспрецедентно много средств, и это пример для других регионов.

Департамент здравоохранения Полтавской ОГА совместно с НСЗУ подписали меморандум. Область совместно с Нацслужбы здоровья будет отрабатывать новые модели работы с медицинскими услугами на уровне специализированной медицинской помощи, по которым вся страна будет работать с 2020 года.