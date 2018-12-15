На Житомирщине в ходе выполнения плановых полетов разбился Су-27, погиб пилот

Новости Украины: В Житомирской области сегодня, 15 декабря, при выполнении плановых полетов разбился самолет Су-27, погиб пилот.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook сообщил о крушении самолета Су-27.

Сообщается, что во время выполнения плановых полетов при заходе на посадку разбился самолет Су-27. Известно,что трагедия произошла в Житомирской области.

В результате крушения самолета погиб пилот, причины и обстоятельства крушения выясняются.

Напомним, вечером 16 октября 2018 года во время международных учений "Чистое небо-2018" на территории Винницкой области разбился истребитель Су-27УБ, принадлежавший 831 бригаде тактической авиации из Миргорода (Полтавская обл.). Погибли два пилота: начальник авиации воздушного командования "Восток" Воздушных сил Вооруженных сил Украины полковник И.Петренко и военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США.

В последствии выяснилось, что американским пилотом был подполковник Сет Неринг по прозвищу "Джетро". Неринг был пилотом 194-й боевой эскадрильи Калифорнийской воздушной национальной гвардии. По факту падения истребителя возбуждено уголовное производство по ст. 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов или подготовки к ним).