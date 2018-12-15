Авиакатастрофа на Житомирщине: Военная прокуратура и ГБР начали расследование

Новости Украины: Военная прокуратура и ГБР начали расследование падения самолета Су-27

Военная прокуратура начала расследование крушения военного истребителя Су-27, которая произошла на Житомирщине.

Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"На месте крушения самолета работает группа военных прокуроров аппарата военной прокуратуры Центрального региона Украины, прокуроров Житомирского гарнизона и следователей Государственного бюро расследований. ГБР в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 Уголовного кодекса Украины, "Нарушение правил полетов или подготовки к ним ", - говорится в сообщении.

Как отметили в военной прокуратуре, самолет-истребитель Су-27, бортовой номер 55, приписанный к в / ч 1435 разбился около 15:00 на Житомирщине во время захода на посадку в 2-х км от аэродрома "Озерное".

"Авария произошла во время проведения планового полета. По предварительной информации с места происшествия, летчик - Александр Васильевич Фоменко, погиб", - добавили в военной прокуратуре.