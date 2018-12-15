В НПУ рассказали, сколько людей участвовало в мероприятиях на Софиевской площади

Новости Украины: По данным полиции, день прошел спокойно и никаких чрезвычайных ситуаций не возникало.

В мероприятиях во время проведения Объединительного собора в Киеве приняли участие 35 тыс. человек.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, информирует пресс-служба городской полиции .

"В целом сегодня в этих мероприятиях приняли участие до 35 тыс. человек", - сказал Крищенко.

По его словам, день прошел спокойно, никаких существенных проблем и чрезвычайных ситуаций не возникло.

"Задержали только двух человек, которые пытались пройти с холодным оружием на место проведения мероприятия. Люди, которые находились на Михайловской и Софийской площадях, с пониманием относились ко всем полицейским мероприятиям, не возникало споров и конфликтов - все понимали, что и поверхностные проверки, и проверки транспорта и зданий осуществлялись для их безопасности", - отметил Крищенко.

Руководитель полиции Киева поблагодарил верующих за понимание, а работников полиции - за отличное выполнение профессиональных обязанностей и недопущение конфликтов и провокаций.