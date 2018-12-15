На Софийской площади полиция задержала людей с оружием

Новости Украины: Сотрудники полиции Киева на Софийской площади, где собрались люди в поддержку автокефалии, задержали двух человек с опасными предметами.

Начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко в эфире телеканала "Прямой" рассказал, что перед собором святой Софии, где тысячи людей собрались в связи с проведением Всеукраинского православного объединительного собора, сотрудники полиции задержали двух человек с опасными предметами.

По словам Крищенко у одного из задержанных полицейские обнаружили холодное оружие, а у другого - нунчаки. Сообщается, что их доставили в территориальный отдел полиции для выяснения, зачем они принесли с собой на мероприятие опасные предметы.

Министерство внутренних дел обратилось к гражданам с предостережением относительно возможных провокаций в связи с проведением в Киеве Объединительного собора.

В Киеве в связи с проведением в соборе Святой Софии объединительного Собора усилены меры безопасности. На улице Владимирской ограничено движение автотранспорта. На углу улиц Владимирской и Рейтарской установлена рамка металлоискателя, через которую должны пройти все, кто хочет попасть на Софийскую площадь.

Как известно, сегодня, 15 декабря, в Софии Киевской проходит Объединительный собор по избранию предстоятеля автокефальной Православной церкви в Украине. Это будет закрытое мероприятие, на которое прибудут первые лица государства, священнослужители по официальным приглашениям и каждый из них сможет взять с собой одного священника и одного монаха или мирянина. Все остальные люди, за исключением технических служб заповедника, не будут иметь доступа на территорию заповедника.