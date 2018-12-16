Борьба с контрабандой: на Закарпатье вдоль границы установили колючую проволку

Новости Украины: Сотрудники пограничной службы на Закарпатсной и в Черновицкой областях установили 7 тысяч метров спирального заградительного забора.

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что вдоль линии границы на Закарпатской и Черновицкой областях обустроены инженерные заграждения для снижения активности табачной контрабанды.

Также сообщается, что для стабилизации ситуации сотрудники пограничной службы направили в эти регионы дополнительные подразделения мобильного отделения "Дозор и кинологов со служебными собаками.

Пограничники сообщили, что сотрудниками Мукачевского отряда было установлено 7 тысяч метров спирального заградительного забора. Преимуществом данной конструкции является то, что такой забор не сгибается и не ломается, его достаточно сложно преодолеть, и хотя контрабандисты все же пытаются найти способы его преодоления, их незаконные действия должны снизится. Более того, пограничники занимаются устройством и других заграждений, среди которых так называемые спотыкачи, малозаметные препятствия и другое.

В Государственной пограничной службе отметили, что решение об укреплении границ было принято в связи с увеличением случаев угроз подпала автомобилей или порчей имущества, а также запугиванием сотрудников.

Напомним, в ночь на 16 ноября на Закарпатье мужчина за рулем автомобиля, которого подозревают в контрабанде, совершил наезд на сотрудника пограничной службы. В результате, пограничник 17 ноября скончался в реанимации от полученных травм. Сотрудникам полиции в последствии удалось задержать подозреваемого. Им оказался 34-летний житель Рахова. По факту гибели возбуждено дело по статье посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего.