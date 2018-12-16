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Ситуация на Донбассе: Оккупанты обстреляли защитников Чермалыка и Водяного

Ситуация на Донбассе: Оккупанты обстреляли защитников Чермалыка и Водяного
14:47 Сегодня Телеграф Минобороны Фото: Facebook

Новости Украины: Сегодня, 16 декабря, по состоянию на 12:00 боевики продолжали обстреливать позиции Украинских военных.

С начала нынешних суток подразделениями Объединенных сил зафиксировано 2 прицельные обстрела со стороны российско-оккупационных войск. Об этом на брифинге проинформировал спикер Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"С 07.00 утра оккупанты вели обстрел из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Чермалык. А после 08.00 наши защитники Водяного зафиксировали разрывы 6 вражеских мин калибра 82 мм." - сообщил Дмитрий Гуцуляк.

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Потерь от начала этого периода в результате боевых действий среди наших Украинских героев нет.

Стало известно, что обстановка на линии фронта является контролируемой нашими защитниками из состава Объединенных сил.

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Украина, Военнослужащие, Минобороны, Донбасс, ВСУ, Украинские военные, Ситуация на Донбассе, Дмитрий Гуцуляк, Позиции ВСУ, ООС.
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