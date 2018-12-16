Ситуация на Донбассе: Оккупанты обстреляли защитников Чермалыка и Водяного

С начала нынешних суток подразделениями Объединенных сил зафиксировано 2 прицельные обстрела со стороны российско-оккупационных войск. Об этом на брифинге проинформировал спикер Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк.
"С 07.00 утра оккупанты вели обстрел из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Чермалык. А после 08.00 наши защитники Водяного зафиксировали разрывы 6 вражеских мин калибра 82 мм." - сообщил Дмитрий Гуцуляк.
Потерь от начала этого периода в результате боевых действий среди наших Украинских героев нет.
Стало известно, что обстановка на линии фронта является контролируемой нашими защитниками из состава Объединенных сил.