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Названо имя погибшего под Мариуполем бойца

Названо имя погибшего под Мариуполем бойца
16:38 Сегодня Телеграф

Новости Украины: 15 декабря в зоне боевых действий под Мариуполем погиб украинский военный, бывший участник Революции Достоинства, лидер Херсонской самообороны Денис Лошкарев с позывным "Мол".

Офицер батальона специального назначения воинской части 3035 Денис Лошкарёв погиб 15 декабря 2018 года под Мариуполем в районе проведения операции Объединенных сил вследствие обстрела. Об этом информирует пресс-служба НГУ.

"Командование Национальной гвардии Украины выражает глубокие соболезнования родным и близким младшего лейтенанта Дениса Лошкарёва. Офицер батальона специального назначения воинской части 3035 погиб 15 декабря 2018 года под Мариуполем в районе проведения операции Объединенных сил вследствие обстрела ", - говорится в сообщении.

 

В свою очередь боец батальона специального назначения Олег Жариков сообщил, что Лошкарёв в своё время был председателем Херсонской самообороны, "служил у нас с 2015 года, прошел Широкино, и потом объездил всю линию фронта; в армию пришел по велению сердца. В гражданской жизни был юристом ".

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Отмечается, что Денис Лошкарёв - уроженец Херсонщины, 1979 г.р. У него остались два сына, дочь и жена.

Как сообщалось, официальный представитель МОУ Дмитрий Гуцуляк сообщил, что 15 декабря днем вследствие вражеского обстрела погиб один украинский военный, 1979 г. р.

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Украина, Военнослужащие, ВСУ, Мариуполь, Боевые действия, Украинские военные, НГУ, Денис Лошкарев, Боевые действия под Мариуполем.
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