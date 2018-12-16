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Штаб ООС: С начала суток на Донбассе в рядах ВСУ потерь нет

Штаб ООС: С начала суток на Донбассе в рядах ВСУ потерь нет
19:09 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: В течение текущих суток, 16 декабря, российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня.

С начала суток воскресенья, 16 декабря, боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе с применением вооружения, запрещенного минскими соглашениями, при этом ситуация в районе проведения Операции объединенных сил (ООС) остается под контролем украинских военных, сообщают в пресс-центре штаба ООС.

"В частности, враг совершил обстрелы из миномета калибра 82-мм позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 воскресенья, обнародованной на странице пресс-центра.

 

Названо имя погибшего под Мариуполем бойца

Кроме того, опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении, в районе населенных пунктов Пески, Авдеевки на Донецком направлении.

"Также зафиксировано обстрел российскими оккупантами из стрелкового оружия населенного пункта Чермалык на Мариупольском направлении, в результате которого одно гражданское лицо получило ранения", - информируют в штабе ООС.

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Украина, Россия, РФ, Донбасс, Режим прекращения огня, Позиции ВСУ, ООС, Штаб ООС, Потери на Донбассе.
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