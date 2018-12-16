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Беспилотник ОБСЕ зафиксировал возле Луганска запрещенную военную технику

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал возле Луганска запрещенную военную технику
20:56 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Стало известно, что 13 декабря было зафиксировано две буксируемые гаубицы в луганской области.

Беспилотник ОБСЕ снова зафиксировал запрещенную военную технику со стороны российско-оккупационных войск. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

"По данным отчета СММ ОБСЕ, который опубликован 15.12.2018 года, мониторинг отвода вооружений, предусмотренный Меморандумом, а также Комплексом мер и Дополнением к нему, свидетельствуют, что вооружение и военная техника со стороны наемников вооруженных формирований Российской Федерации размещаются с нарушением линий отведения тяжелого вооружения. Так, 13 декабря, БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал две буксируемые гаубицы (2A36 "Гиацинт-Б", 152 мм) вблизи населенного пункта Новое западнее Луганска", - говорится в сообщении.

 

На Луганщине СММ ОБСЕ зафиксировали вражескую артиллерию

Украинская сторона СЦКК отмечает, что российско-оккупационные войска в очередной раз демонстрируют стойкое нежелание придерживаться Минских договоренностей, взятых на себя обязательств в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы об отводе вооружения и о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта.

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Украина, Луганская область, ОБСЕ, СММ ОБСЕ, Российская агрессия, Беспилотник ОБСЕ.
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