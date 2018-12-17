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Во Львовской области в ДТП погибли военные: названы имена

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Во Львовской области в ДТП погибли военные: названы имена
10:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Полиция

Новости Украины: Во Львовской области пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего погибли четверо человек, трое из них оказались военными.

В результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем в поселке Ивано-Франково Львовской области погибли четыре человека, трое из них оказались военнослужащими Национальной академии сухопутных войск. Об этом сообщается на странице академии в Facebook.

"16 декабря 2018 года трагически в результате дорожно-транспортного происшествия в поселке Ивано-Франково Яворовского района погибли военнослужащие военной службы по контракту 184-го Учебного центра Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного солдаты Назарий Пастерук, Виктор Транков и Константин Прядеин", - говорится в сообщении. 

Фото: Национальная академия сухопутных войск

Фото: Национальная академия сухопутных войск

Фото: Национальная академия сухопутных войск

Как сообщалось, ночью 16 декабря на автодороге Львов-Краковец столкнулись пассажирский автобус международного рейса Днепр – Згожелец (Польша) и автомобиль Volvo. Полиция выяснила причины ДТП с рейсовым автобусом на Львовщине, в результате которого погибли четверо людей. 43-летний водитель автобуса "Неоплан" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Volvo.

Пропавшего ночью 16 декабря на участке Подольского отряда в районе поселка Словяносербка Одесской области пограничника нашли мертвым. 

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Львовская область, ДТП, Авария, Происшествие.
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