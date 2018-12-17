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Прихожане Свято-Преображенского собора в Виннице перешли в УПЦ

Прихожане Свято-Преображенского собора в Виннице перешли в УПЦ
14:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Сейчас это первая и пока единственная из церковных общин УПЦ МП в Винницкой области, решившая перейти в Православную церковь Украины.

В Виннице община и прихожане Свято-Преображенского собора УПЦ МП поддержали митрополита Винницкого и Барского Симеона и перешли под юрисдикцию Православной церкви Украины. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Винницкой епархии протодиакон Владислав Демченко.

"Вчера владыка Симеон объявил верующим о своем решении о переходе в Православную церквиовь Украины. После божественной литургии он обратился к прихожанам и спросил, поддерживают ли они его решение? И церковная община собора и прихожане его поддержали", - сообщил Демченко.

Что же касается владыки Симеона, то он остается митрополитом Винницким и Барским, но уже под юрисдикцией Православной церкви Украины.

Что касается его должности в УПЦ МП, то, как сказал Демченко, сегодня на внеочередном синоде "очевидно, что там владыку снимут с должности управляющего Винницкой епархии. Но теперь он в другой церковной структуре".

УПЦ МП проводит внеочередное заседание Синода

Как сообщалось, 15 декабря состоялся Объединительный собор православных церквей. На нем духовенство УПЦ Киевского патриархата, УПЦ Московского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви создали единую поместную Православную церковь Украины, приняли ее устав и избрали предстоятеля - митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Вселенский патриарх Варфоломей поздравил Украину с образованием новой Православной автокефальной церкви и объявил дату передачи Томоса - 6 января 2019 года. Передача Томоса состоится в Стамбуле после общей литургии.

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Украина, Винница, УПЦ МП, УПЦ, Свято-Преображенский собор.
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