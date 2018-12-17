УПЦ МП проводит внеочередное заседание Синода

Новости Украины: 17 декабря проходит внеочередное заседание синода Украинской православной церкви (Московского патриархата).

На территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры 17 декабря началось внеочередное заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви Московского патриархата. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ МП. Отмечается, что заседание возглавляет митрополит Онуфрий.

"Постоянными членами Священного Синода являются: митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, митрополит Хустский и Виноградовский Марк, митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион, митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор", - говорится в сообщении.

Также там присутствовали митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, митрополит Луганский и Алчевский Митрофан, секретарь Священного Синода, управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

Сообщается, что во время внеочередного заседания Синода будут рассмотрены вопросы, "связанные с вызовами, которые сейчас стоят перед Украинской Православной Церковью".

Ранее новоизбранный предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что после Объединительного собора митрополит Онуфрий будет только митрополитом Русской православной церкви в Украине.

15 декабря Объединительный собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля единой Православной церкви Украины. Президент Петр Порошенко представил его как митрополита Киевского и всея Украины Епифания. Также после избрания нового главы УПЦ глава УПЦ МП Онуфрий официально утратил титул митрополита Киевского. После избрания Епифаний призвал архиереев и верующих присоединиться к новосозданной церкви.