Стали известны детали Объединительного собора

Новости Украины: Порошенко рассказал, что как минимум 5 раз переговоры об Объединительном соборе заходили в тупик.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что, как минимум, 5 раз переговоры по подготовке Объединительного собора украинских православных церквей заходили в тупик. Как сообщается, об этом глава государства сообщил на пресс-конференции в Киеве.

По словам президента, начало Объединительного собора отложили более чем на три часа.

"У нас было, как минимум, 5 случаев, когда переговоры о подготовке к проведению собора заходили в тупик, и выход находили с моим участием", - рассказал он.

"За последнюю неделю я спал примерно не более трех часов в сутки, консультации продолжались очень напряженно, но выход каждый раз был найден в совершенно демократической манере, когда стороны шли на уступки друг другу, и в конце концов это произошло", - отметил президент.

По его словам, украинские церкви договорились между собой в условиях, когда они 27 лет не садились за один стол переговоров и не имели никакого общения.

"Они согласовали устав, процедуру избрания предстоятеля, согласовали все детали, и они полностью соответствуют канонам", - добавил Порошенко.