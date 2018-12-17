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Ситуация в Керченском проливе: в Азовском море только 10% украинских судов

Ситуация в Керченском проливе: в Азовском море только 10% украинских судов
15:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: РФ наносит ущерб экономике стран, чьи корабли стоят в Керченском проливе, в том числе Украине.

В Азовском море только 10% судов с украинским флагом, таким образом, Россия блокирует суда других стран, нарушая все нормы и наносит ущерб экономике нескольких государств. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на пресс-конференции по итогам проведения 5-го заседания Совета ассоциации Украина - Европейский Союз.

"Только 10% кораблей имеют украинский флаг, все остальные 90% - это в том числе суда, имеющие флаги ЕС", - сказал он.

Поэтому, по словам Гройсмана, Россия блокирует суда других стран, нарушая все нормы и наносит ущерб экономикам.

"Зеркальные действия наших партнеров относительно судов с флагом РФ были бы справедливым ответом", - убежден глава правительства.

Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение к Керченскому проливу украинскому буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

Освобождение украинских моряков зависит только от Путина

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

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ЕС, Азовское море, РФ, Керченский пролив, Флаги, Судна.
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