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Освобождение украинских моряков зависит только от Путина

Освобождение украинских моряков зависит только от Путина
22:30 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Порошенко сообщил, что никак не удается освободить ни одного из удерживаемых боевиками украинца или политзаключенного.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что не удается освободить украинских заложников из-за нежелания президента РФ Владимира Путина. Как сообщается, об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции в Киеве.

"Препятствование, что мы уже год не можем освободить ни одного из украинских заложников, политзаключенных... состоит не в том, что президент РФ общается или не общается с Порошенко, а заключается в том, что он не желает их освобождать", - сказал Порошенко.

Президент также напомнил, что после акта агрессии РФ в Керченском проливе он пытался связаться с Путиным.

"Он отказался от общения не потому что, как он объясняет, это связано с избирательным процессом в Украине, он отказался, так как ему нечего сказать", - отметил Порошенко.

Глава государства напомнил, что лидер организации "Украинский выбор" Виктор Медведчук на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе фактически представлял Путина. 

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"Давайте говорить, мы все всё понимаем: де-факто Медведчук на этих переговорах является представителем Путина", - сказал Порошенко.

При этом, по словам президента, насколько ему известно, Медведчук с весны этого года не участвует в заседаниях Трехсторонней группы в Минске.

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Все по теме:

Украина, Россия, РФ, Керченский пролив, Петр Порошенко, Президент Украины, Глава государства, Украинские моряки, Захваченные украинские моряки.
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