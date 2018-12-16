Освобождение украинских моряков зависит только от Путина

Новости Украины: Порошенко сообщил, что никак не удается освободить ни одного из удерживаемых боевиками украинца или политзаключенного.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что не удается освободить украинских заложников из-за нежелания президента РФ Владимира Путина. Как сообщается, об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции в Киеве.

"Препятствование, что мы уже год не можем освободить ни одного из украинских заложников, политзаключенных... состоит не в том, что президент РФ общается или не общается с Порошенко, а заключается в том, что он не желает их освобождать", - сказал Порошенко.

Президент также напомнил, что после акта агрессии РФ в Керченском проливе он пытался связаться с Путиным.

"Он отказался от общения не потому что, как он объясняет, это связано с избирательным процессом в Украине, он отказался, так как ему нечего сказать", - отметил Порошенко.

Глава государства напомнил, что лидер организации "Украинский выбор" Виктор Медведчук на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе фактически представлял Путина.

"Давайте говорить, мы все всё понимаем: де-факто Медведчук на этих переговорах является представителем Путина", - сказал Порошенко.

При этом, по словам президента, насколько ему известно, Медведчук с весны этого года не участвует в заседаниях Трехсторонней группы в Минске.