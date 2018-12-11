В московском СИЗО украинский консул посетил захваченных моряков

Новости Украины: Украинский консул посетил шестерых военнослужащих ВМС ВСУ в СИЗО.

Украинский консул 11 декабря посетил в московском СИЗО шесть военнослужащих ВМС ВСУ, которые были захвачены Россией в районе Керченського пролива. Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы - начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич.

"Сегодня консул посетил шесть моряков. По его информации, состояние здоровья ребят удовлетворительное. Настроены оптимистично, надеются на скорое возвращение в Украину ", - отметил он.

Дипломат добавил, что на среду, 12 декабря, планируется встреча консула еще с пятью моряками. "Решаем комплекс вопросов по обеспечению защиты их прав как военнопленных", - добавил Кирилич.

Как сообщалось, пограничные корабли Российской Федерации 25 ноября в районе Керченского пролива обстреляли и захватили три украинских корабля - буксир "Яны Капу" и катера "Бердянск" и "Никополь", - совершавших плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также 24 моряка. После "суда" на территории оккупированного Россией Крыма всех пленных моряков арестовали и вывезли в Москву.

Сейчас они находятся в СИЗО, в том числе трое раненых. Сейчас 21 украинский военный содержится в СИЗО "Лефортово", а трое раненых - в медчасти изолятора "Матросская тишина".