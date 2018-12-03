Захваченные украинские моряки: для военнопленных есть особая модель освобождения

Новости Украины: Захваченные и задержанные РФ украинские моряки являются военнопленными, таким образом для их освобождения предусматривается особая модель.

Украинские моряки, задержанные Российской Федерацией, военнопленные, именно поэтому для их освобождения предусматривается особая модель. Об этом заявила уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Есть Женевская конвенция о военнопленных, к которой Украина присоединилась и ратифицировала ее, она действует с 1955 года. Там четко определено: если это военнопленные, никакого обмена не может быть на любых преступников, в том числе Российской Федерации. Это особый статус, не может их дело рассматриваться в обычном суде, их не могут держать в том числе в любой тюрьме, в том числе в Лефортово. Это особый статус и особая модель с освобождением", — отметила омбудсмен.

Также, по словам Денисовой, пока неизвестно, кто будет вести дело украинских моряков и кто будет следователем.

"Как уполномоченная я договариваюсь с Татьяной Москальковой, которая является уполномоченным по правам человека в РФ, чтобы она способствовала моему посещению (задержанных украинских моряков — ред.), но решение принимает следователь. Как только будет известна его фамилия, я обязательно обращусь, как только будет получено разрешение — обязательно поеду к нашим морякам", — заявила она.

Ранее сообщалось, что Российские военные корабли осуществляли агрессивные действия против украинских кораблей, совершавших плановый переход с одесского порта в мариупольский 25 ноября. Таким образом, Российская Федерация захватила 24 моряка и три украинских корабля в Керченском проливе, предварительно обстреляв.

Подконтрольные России "суды" арестовали за два месяца в оккупированном Крыму украинских моряков. Их обвиняют в "незаконном пересечении границы".

В то же время министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что захваченные моряки являются военнопленными и к ним должны применяться нормы Женевской конвенции.

Сейчас 21 украинский военный находится в московском СИЗО Лефортово, еще трое раненых также в Москве — в медчасти изолятора "Матросская тишина".

2 декабря со ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову, Украина формирует пул (группу) адвокатов для защиты задержанных моряков.