Одного из пленных моряков посетил адвокат

Новости Украины: Адвокат из Крыма посетила пленного моряка Вячеслава Зинченко в СИЗО "Лефортово".

Крымский адвокат Эмине Авамилева посетила в московском СИЗО "Лефортово" пленного украинского моряка Вячеслава Зинченко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов, координирующий работу команды адвокатов.

"Адвокат нашей команды Эмине Авамилева посетила военнопленного украинского моряка Вячеслава Зинченко. Молодой застенчивый паренёк. 20 лет исполнилось летом. Говорит, хотел высшее образование получать по специальности и уже подал документы в мореходку. Настрой у него нормальный, депрессии нет", - написал Полозов.

Он добавил, что, по словам моряка, сидит он в двухместной камере "с каким-то бывшим министром северо-кавказской республики РФ". Как рассказал украинец, сокамерник "постоянно молится" (по всей видимости, выполняет пятикратный намаз), вопросов не задает и о себе не говорит, зато делится продуктами. В камере есть холодильник и телевизор с тремя российскими каналами.

По словам Полозова, Зинченко был удивлён, когда увидел, что про него и его товарищей говорит российская пропаганда. Вячеславу доставили посылку-передачу от волонтеров, передали тёплый спортивный костюм, обувь. Пленный просил, чтобы ему прислали сигареты, сгущенку и мясо.

"Вячеслав написал несколько писем родным, однако цензура по какой-то причине завернула их. Но пришло несколько писем из Москвы и Питера со словами поддержки. Как и остальные допрошенные моряки, Вячеслав Зинченко заявил, что он является военнопленным и не будет давать иных показаний. Он знает, что Украина борется за освобождение его самого и других военнопленных моряков", - резюмировал адвокат.

Как сообщалось, пограничные корабли Российской Федерации 25 ноября в районе Керченского пролива обстреляли и захватили три украинских корабля - буксир "Яны Капу", катера "Бердянск" и "Никополь", - осуществлявшие плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также 24 моряков.

После "суда" на территории оккупированного Россией Крыма всех пленных моряков арестовали, обвинив их в нарушении границы, и вывезли в Москву, где они находятся в СИЗО.