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Полиция разоблачила масштабную схему наркоторговли в Украине

Полиция разоблачила масштабную схему наркоторговли в Украине
16:00 Сегодня Телеграф www.npu.gov.ua

Новости Украины: Сотрудники службы внутренней безопасности Нацполиции установили причастность преступной группировки к незаконному сбыту нак=ркотиков и убийству в 2014 году.

Сотрудники Нацполиции и детективы главного следственного управления НПУ во время раскрытия преступной схемы по выдаче биометрических паспортов выяснили, что некоторые сотрудники миграционной службы связаны с лицами,которые занимаются незаконным сбытом наркотических веществ.

В ходе расследования было установлено, что дилеры являются членами мощной преступной группировки,связанной со сбытом наркотиков на территории столицы и нескольких областей, они также имеют отношение к убийству мужчины в столице в 2014 году.

Следователи выяснили, что преступники выращивали конопляные плтантации, при этом маскируя их под зерновые культуры. В последствии, из урожая готовили каннабис и осуществляли поставки наркотиков заказчикам в Киеве, Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях. Кроме того, накродилеры распространяли покупателям и метадон,который отправляли по почте.

Сообщается, что деньги за товар направлялись 26-летнему организатору группировки на банковскую карточку, оформленную на одного из участников ОПГ.

Правоохранители выяснили, что некоторые участники преступной группировки имели оружие. Установлено, что среди соратников наркодилеров имелся сотрудник военкомата, а также "свои люди" в одном из изоляторов временного содержания Киевской области. Горе-правоохранители сбывали товар среди своего "контингента". Отмечается, что все причастные к наркобизнесу лично употребляли наркопродукт.

Сообщается, что полиция задержала 5 участников преступной группировки, в том числе - сотрудника военкомата. Кроме того, организатору группы инкриминируется дополнительно ч.2 ст.129 УК (Угроза убийством). Подано ходатайство в суд об избрании участникам ОПГ пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается дальнейшее следствие, чтобы привлечь к ответственности и других участников преступной группировки.

Как сообщалось ранее, Ленинский райсуд Харькова вынес обвинительный приговор женщине, подозреваемой в распространении метадона путем "закладок".  Женщину задержали в январе прошлого года возле Южного вокзала в Харькове. При задержании у нее изъяли 48 полимерных свертков с кристаллическим веществом белого цвета. После исследования материала эксперты выяснили, что вещество содержит в своем составе метадон и относится к наркотическим средствам, оборот которых ограничен. В ходе следствия было установлено, что женщина привозила наркотики в Харьков и, получая заказ, прятала свертки в т.н. закладках. Приговор не вступил в силу, на него может быть подана апелляция. По требованию прокуратуры женщина сейчас находится под стражей.

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Все по теме:

Убийство, Преступная группировка, Сбыт наркотиков, НПУ, Причастность, Служба внутренней безопасности.
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