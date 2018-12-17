ООС: На блокпостах задержали 4 пособников боевиков

Новости Украины: На блокпостах Донбасса задержали нескольких человек, связанных с ОРДЛО, у одного из задержанных в личных вещах обнаружены наркотические вещества.

В Донецкой области на блокпостах задержали 4 человек, связанных с боевиками ОРДЛО. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

"На блокпостах вблизи населенных пунктов Благодатное и Бугас военнослужащие Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил задержали четырех граждан, которые оказались связанными с деятельностью незаконных вооруженных формирований", - говорится в публикации.

Также отмечается, что у одного из задержанных в личных вещах обнаружены наркотические вещества. Все задержанные переданы работникам Национальной полиции для проведения дальнейших совместных действий.