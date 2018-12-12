Под Киевом прошли испытания нового военного авто-"багги"

На военном полигоне учебного центра Нацгвардии под Киевом прошли испытания нового многофункционального армейского автомобиля типа "багги", изготовленного усилиями волонтеров с юга Украины.
У украинского аналога еще нет названия, но он показывает достаточно хорошие результаты, даже в сравнении с Humvee, сообщает НГУ.
Отмечается, что еще продолжаются работы по укомплектованию модели цифровым модулем стабилизации и управления огнем.
Среди возможностей армейского авто: быстрый доступ к посадке/высадке, ведение огня на 360 градусов, перевозка личного состава и эвакуация раненых.