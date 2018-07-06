ВС ВСУ получили модернизированный самолет-лабораторию Ан-26

ГП "Завод 410 ГА" передало Воздушным Силам ВСУ отремонтированный и модернизированный самолет Ан-26КПА. Самолет-лаборатория предназначен для осуществления проверки работы радиолокационного оборудования аэродромов.

Передача воздушного судна состоялась во время торжеств по случаю 70-летия ГП "Завод 410 ЦА" при участии Президента Украины Петра Порошенко.

"Сегодня, в этот важный юбилейный день выпускаем в небо очередной Ан-26 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Уже через несколько минут я передам сертификат самолета командиру экипажа – майору Воздушных Сил Богдану Андрушко", - заявил во время торжеств Глава государства.

Он выразил убеждение, что дальше будут другие самолеты, отремонтированные и поднятые в небо профессионалами с ГП "Завод 410 ЦА", а в ходе реформирования оборонно-промышленного комплекса Украины предприятие "будет стратегическим в авиационном кластере Укроборонпрома".

Президент отметил технологические инновации завода, указав, в частности, на овладение техникой восстановления деталей самолетов лазерной резкой и плазменным напылением.

"Нужно в дальнейшем продвигаться в овладении высоких технологий и новых компетенций. Я приветствую ваши инициативы по углублению международного сотрудничества, я приветствую соглашение с американской корпорацией Rockwell Collins, которая изготовляет и разрабатывает цифровые и электронные системы", - сказал он.

В рамках торжественных мероприятий, участие в которых принимают руководство государства и командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины и других силовых структур (Национальная гвардия, ГСЧС, Военно-морские Силы), а также заграничных партнеров предприятия, на территории завода представили образцы авиационной техники, которые прошли глубокую модернизацию и оснащение соответствующими современными системами. Основная специализация ГП "Завод 410 ЦА" - работы по капитальному ремонту и техническому обслуживанию самолетов Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ан-32, Ан-72 и Ан-74, капитальный ремонт авиационных двигателей Д-36 и вспомогательных силовых установок РУ-19А-300.

Основными заказчиками предприятия являются Воздушные Силы ВСУ, Военно-морские Силы ВСУ, Нацгвардия, ГСЧС, а также заграничные государственные силовые структуры и гражданские эксплуатанты.

Как заявили в ГП "Завод 410 ЦА", в рамках освоения новых видов деятельности предприятием запланировано освоение ремонта и технического обслуживания агрегатов самолетов производства компаний Boeing и Airbus. Идут переговоры с компанией Airbus относительно технического обслуживания и ремонта самолетов компании. В рамках сотрудничества с компанией Boeing планируется провести техническое обслуживание и окрашивание самолетов семейства Boeing-737.

Также на завершающем этапе находится работа по становлению завода как сервисного центра по облуживанию вертолетов компании Robinson Helicopter Company. Кроме того, между ГП "Завод 410 ЦА" и американской корпорацией Rockwell Collins, которая специализируется на изготовлении и разработке цифровых и электронных систем для авиации, подписан меморандум о сотрудничестве. Ожидается, что вскоре завод должен стать дилерским центром американского производства.