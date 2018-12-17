ОБСЕ помогает Украине контролировать состояние рек на оккупированном Донбассе

Два года назад Украина обратилась к координатору ОБСЕ с просьбой о помощи в мониторинге состояния водных ресурсов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. За это время было разработано новую систему мониторинга реки Северский Донец. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак во время представления проекта ОБСЕ в Украине усовершенствованных инструментов мониторинга окружающей среды территорий, пострадавших от конфликта на Востоке Украины.

"Те специалисты, которые мониторили состояние водных ресурсов реки Северский Донец и ее притоков, оказались ограничены в ресурсах, так как в 2014 году вынуждены были эвакуироваться со своих рабочих мест и потеряли все инструменты для работы. Два года тому назад мы обратились за помощью к координаторам ОБСЕ. За это время сменилось водное законодательство Украины, произошел переход к бассейновым управлениям. И сегодня уже можно говорить о результатах исследований бассейна реки Северский Донец ", - Заявил министр.

Он отметил, что это первый водный бассейн в Украине, мониторинг которого уже завершен после принятия нового законодательства Украины об охране водных ресурсов, другие водные бассейны еще исследуют. Исследования 2018 года показали, что проблемы водных ресурсов не уменьшаются, а, можно сказать, находятся на критической отметке.

Эксперт-эколог Алексей Ярошевич рассказал, что в Донском бассейне - так называется водный бассейн, где протекает река Северский Донец, 99% водных ресурсов приходится именно на Северский Донец и 1% - на Дон, частично протекает по оккупированной территории.

"По оценкам экспертов, Донской бассейн содержит 699 массивов поверхностных вод. Из них 203 такие, которые претерпели существенные морфологические изменения. То есть 40% поверхностных вод бассейна претерпели существенные морфологические изменения. А в целом, ни один из массивов поверхностных вод не является таким, чтобы можно было признать, что он в нормальном состоянии ", - сказал Ярошевич.

Эксперт рассказал, что бассейн Северского Донца в пределах Украины составляет 55% от общей площади водозабора в регионе, имеет разветвленную сеть из 290 рек более 10 км в длину и отличается выраженной ассиметрией: 68% занимает левобережная часть бассейна и 32% - правобережная. Такая неравномерность распределения стока сочетается со скоплением промышленных предприятий и плотностью населения на правобережной части бассейна. Поэтому мониторинг состояния водных ресурсов происходит преимущественно в местах большей активности.

Эксперт-эколог от ОБСЕ Николай Денисов рассказал, что миссией была проведена большая работа на оккупированной территории Донбасса, но достоверной информации о процессах, которые продолжаются на водных объектах региона, тем не менее до сих пор нет.

Он отметил, что 87% водных ресурсов бассейна протекают по территории Украины и 13% - на временно оккупированной территории: 5% - в Донецкой области и 7% - в Луганской. С начала войны отчетность упала в два раза по Донецкой области и в три раза - по Луганской. На сегодняшний день, по словам эксперта, нет достоверной информации, что же происходит с водными ресурсами на оккупированных территориях. В общем, показатели поверхностных вод несколько лет тому назад критически упали, а потом вернулись к довоенным показателям. "Возможно, это произошло из-за закрытия многих промышленных предприятий, а возможно, такие данные из-за недостатка достоверной информации", - сказал эксперт ОБСЕ. И подчеркнул, что наименее известно, что происходит с подземными водами в местах затопления шахт.

"Из-за проблемы затопления более половины шахт центрального Донбасса, подземные воды в очень плохом состоянии. Известно о 39 затопленных шахтах. Это привело к химическим изменениям в подземных водах. Уже известно о росте содержания солей, росте окисляемости. Но в результате этого могут попасть в подземные воды очень опасные вещества, и эти затопленные точно ситуацию не улучшат ", - сказал Денисов.