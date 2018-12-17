Ситуация на Донбассе: Боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Гнутово

Новости Украины: Сегодня, 17 декабря, оккупанты обстреляли позиции украинских военных в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении.

Незаконные вооруженные формирования один раз нарушили режим прекращения огня на протяжении текущих суток, 17 декабря, при этом запрещенное Минскими соглашениями вооружение не применялось.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 понедельника, опубликованной на странице Операции объединенных сил.

В сводке сообщается, что опорные пункты украинских войск были обстреляны боевиками из противотанкового гранатомета в районе с.Гнутово Мариупольского горсовета Донецкой области.