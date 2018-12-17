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В Торецке объявлена чрезвычайная ситуация

В Торецке объявлена чрезвычайная ситуация
17:53 Сегодня Телеграф Военно-гражданская администрация города Торецк Фото: Facebook

Новости Украины: Сегодня, 17 декабря, в прифронтовом Торецке (до переименования – Дзержинск, Донецкая обл.) объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня.

В прифронтовом Торецке Донецкой области из-за прекращения водоснабжения города в связи с остановкой Горловской фильтровальной станции объявлена чрезвычайная ситуация местного уровня.

"В Торецке введена чрезвычайная ситуация местного уровня. По информации руководителей коммунальных служб и объектов социальной сферы города к 19 декабря все объекты работают в штатном режиме. Разрабатывается график подвоза воды населению", - говорится в сообщении.

 

Отмечено, что такое решение было принято 17 декабря на оперативном заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое прошло под председательством руководителя военно-гражданской администрации. г. Торецк Ярослава Руденко с участием заместителя начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации Главного управления ГСЧС в Донецкой области Владислава Гусинского, руководителей учреждений города. 

Водоканалы: Централизованное питьевое водоснабжение в Украине под угрозой

Подчеркивается, что сейчас силовые структуры, руководство области и города продолжают вести переговоры по предоставлению режима "тишины" для обнаружения участка повреждения водопровода Горловка-Торецк.

Как сообщалось, на Донетчине из-за проблемы на водопроводе Горловка-Торецк 17 декабря прекращено водоснабжение двух городов – Торецк и Железное, а также двух поселков Северное и Южное, без воды осталось почти 43 тысячи человек.

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Украина, Донецкая область, Водоснабжение, ЧС, Чрезвычайная ситуация, Торецк.
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