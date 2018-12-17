РФ намерена перебросить боевую авиацию в оккупированный Крым

Новости Украины: Россия собирается перебросить в Крым более 10 истребителей.

Министерство обороны РФ перебросит более десяти истребителей в аннексированный Крым.

22 декабря самолеты Су-27СМ и Су-30М2 истребительного полка 4-й армии ВВС и ПВО совершат перелет с из Крымска в Краснодарском крае на крымский аэродром Бельбек, сообщило Минобороны РФ, передает DW.

Истребители находились на Кубани во время реконструкции крымского аэродрома. Ранее сообщалось, что Россия дополнительно передислоцировала на территорию оккупированного Крыма 100 боевых самолетов нового типа.

Напомним, Волкер заявил, что Запад должен обязательно отреагировать на новое проявление агрессии России в Черном и Азовском морях путем введения дополнительных санкций и ограничений, а также в виде усиления международного присутствия в Черном море.