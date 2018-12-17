Скачать
Вторник, 18.12.2018
66 государств поддержали украинскую резолюцию на заседании генассамблеи ООН
66 государств поддержали украинскую резолюцию на заседании генассамблеи ООН
Климпуш-Цинцадзе: Нам нужен сильный сигнал от Европы
Климпуш-Цинцадзе: Нам нужен сильный сигнал от Европы
Стало известно время начала матчей украинских клубов в Лиге Европы
Стало известно время начала матчей украинских клубов в Лиге Европы
День святого Николая 2018: красивые поздравления в стихах для родных и близких
День святого Николая 2018: красивые поздравления в стихах для родных и близких

РФ намерена перебросить боевую авиацию в оккупированный Крым

РФ намерена перебросить боевую авиацию в оккупированный Крым
23:20 Пн, 17 Декабрь 2018 Телеграф УНИАН

Новости Украины: Россия собирается перебросить в Крым более 10 истребителей.

Министерство обороны РФ перебросит более десяти истребителей в аннексированный Крым.

22 декабря самолеты Су-27СМ и Су-30М2 истребительного полка 4-й армии ВВС и ПВО совершат перелет с из Крымска в Краснодарском крае на крымский аэродром Бельбек, сообщило Минобороны РФ, передает DW.

Истребители находились на Кубани во время реконструкции крымского аэродрома. Ранее сообщалось, что Россия дополнительно передислоцировала на территорию оккупированного Крыма 100 боевых самолетов нового типа.

Напомним, Волкер заявил, что Запад должен обязательно отреагировать на новое проявление агрессии России в Черном и Азовском морях путем введения дополнительных санкций и ограничений, а также в виде усиления международного присутствия в Черном море.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Истребители, Оккупированный Крым, милитаризация.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Меган Маркл получила неприятное прозвище от членов королевской семьи
02 День святого Николая 2018: красивые поздравления в стихах для родных и близких
03 Дополнительные поезда: "Укрзализныця" уже назначила 23 "праздничных" поезда
04 День памяти преподобного Саввы Освященного 2018: история праздника и главные молитвы
05 Президент в Днепре встретился с ветеранами АТО
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Французские полицейские угрожают забастовкой
Французские полицейские угрожают забастовкой
Волонтеры передали пленным морякам 21 передачу
Волонтеры передали пленным морякам 21 передачу
Начались учения подразделений морской пехоты в ВМС ВСУ
Начались учения подразделений морской пехоты в ВМС ВСУ
День памяти преподобного Саввы Освященного 2018: история праздника и главные молитвы
День памяти преподобного Саввы Освященного 2018: история праздника и главные молитвы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь