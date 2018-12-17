Скачать
Понедельник, 17.12.2018
Президент в Днепре встретился с ветеранами АТО
Президент в Днепре встретился с ветеранами АТО
Порошенко: Мы объединили три ветви украинского православия в Единую Церковь
Порошенко: Мы объединили три ветви украинского православия в Единую Церковь
Стало известно время начала матчей украинских клубов в Лиге Европы
Стало известно время начала матчей украинских клубов в Лиге Европы
День святого Николая 2018: красивые поздравления в стихах для родных и близких
День святого Николая 2018: красивые поздравления в стихах для родных и близких

Волкер не исключил санкции против России

Волкер не исключил санкции против России
20:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: По словам Волкера, разговоры ведутся о том, будет ли введена отдельная "корзина санкций", или же эти ограничения войдут в "крымский" пакет.

Запад должен обязательно отреагировать на новое проявление агрессии России в Черном и Азовском морях путем введения дополнительных санкций и ограничений, а также в виде усиления международного присутствия в Черном море.

Это отметил в понедельник во время онлайн-брифинга из Брюсселя специальный представитель США по вопросам переговоров относительно Украины Курт Волкер.

"Я думаю, что речь идет о нескольких вещах. Режим санкций, по моему убеждению, действительно имеет влияние на Россию. Думаю, если мы показываем нашу реакцию, когда Россия делает что-то наподобие того, что совершила сейчас, то дополнительные санкции будут сигналом для России, что будущие действия также повлекут за собой санкции", - отметил Волкер.

Он подчеркнул, что это могло бы иметь дополнительный эффект для сдерживания российской агрессии.

Представитель США проинформировал, что уже обсуждал с европейской стороной вопрос санкций против РФ, в том числе пакетов ограничений, связанных с Крымом и выполнением Россией Минских договоренностей, а также того, "что должно быть сделано в вопросе Азовского моря".

СМИ: Послы стран ЕС приняли решение о продлении санкций против РФ

"Однако убеждение (стран Запада – ред.) в том, что ответ необходим в виде введения дополнительных санкций или (расширения – ред.) списка лиц, получает определенное развитие, и я не удивлюсь, если это произойдет в течение следующего месяца или двух", - отметил представитель США.

Еще одним "дополнительным шагом" для предотвращения дальнейшей агрессии РФ, по мнению Волкера, должно быть "сохранение заметного многонационального присутствия в Украине и вокруг нее". Он уточнил, что речь идет, в частности, о присутствии в Черном море, а также в украинских портах.

"Это усилило бы возможности для наблюдения за действиями России по сравнению с тем, что мы сейчас можем наблюдать", - добавил Волкер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Россия, РФ, Санкции против РФ, Курт Волкер.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: приметы и что нельзя делать в этот праздник
02 День святой Варвары 2018: главные запреты и поверья праздника 17 декабря
03 Погода на неделю: синоптики рассказали, когда будет "пик" морозов
04 У кого могут забрать субсидию: неожиданный нюанс
05 Маникюр 2019: стильный нейл-арт для любой модницы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Венгрию призывают разблокировать работу Комиссии Украина-НАТО
Венгрию призывают разблокировать работу Комиссии Украина-НАТО
Волонтеры передали пленным морякам 21 передачу
Волонтеры передали пленным морякам 21 передачу
Начались учения подразделений морской пехоты в ВМС ВСУ
Начались учения подразделений морской пехоты в ВМС ВСУ
День памяти преподобного Саввы Освященного 2018: история праздника и главные молитвы
День памяти преподобного Саввы Освященного 2018: история праздника и главные молитвы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь