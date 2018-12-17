Волкер не исключил санкции против России

Новости Украины: По словам Волкера, разговоры ведутся о том, будет ли введена отдельная "корзина санкций", или же эти ограничения войдут в "крымский" пакет.

Запад должен обязательно отреагировать на новое проявление агрессии России в Черном и Азовском морях путем введения дополнительных санкций и ограничений, а также в виде усиления международного присутствия в Черном море.

Это отметил в понедельник во время онлайн-брифинга из Брюсселя специальный представитель США по вопросам переговоров относительно Украины Курт Волкер.

"Я думаю, что речь идет о нескольких вещах. Режим санкций, по моему убеждению, действительно имеет влияние на Россию. Думаю, если мы показываем нашу реакцию, когда Россия делает что-то наподобие того, что совершила сейчас, то дополнительные санкции будут сигналом для России, что будущие действия также повлекут за собой санкции", - отметил Волкер.

Он подчеркнул, что это могло бы иметь дополнительный эффект для сдерживания российской агрессии.

Представитель США проинформировал, что уже обсуждал с европейской стороной вопрос санкций против РФ, в том числе пакетов ограничений, связанных с Крымом и выполнением Россией Минских договоренностей, а также того, "что должно быть сделано в вопросе Азовского моря".

"Однако убеждение (стран Запада – ред.) в том, что ответ необходим в виде введения дополнительных санкций или (расширения – ред.) списка лиц, получает определенное развитие, и я не удивлюсь, если это произойдет в течение следующего месяца или двух", - отметил представитель США.

Еще одним "дополнительным шагом" для предотвращения дальнейшей агрессии РФ, по мнению Волкера, должно быть "сохранение заметного многонационального присутствия в Украине и вокруг нее". Он уточнил, что речь идет, в частности, о присутствии в Черном море, а также в украинских портах.

"Это усилило бы возможности для наблюдения за действиями России по сравнению с тем, что мы сейчас можем наблюдать", - добавил Волкер.