Вспышка гриппа в Одесской области: Умер годовалый ребенок

Новости Украины: В Одесской области от гриппа умер ребенок.

В Одесской области от гриппа A (H1N1) pdm09 умер годовалый ребенок. В то же время по области преодолен эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ "Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины".

"В Овидиопольском районе Одесской области зарегистрирован летальный случай от острой респираторной инфекции на дому, лабораторно подтвержденной как A (H1N1) pdm09 - ребенок в возрасте около 1 года, родители за медицинской помощью не обращались", - отметили в пресс-службе.

По данным мониторинга, в области общий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей, вырос на 5,4%, в том числе среди детей - на 3,2%, а среди взрослого населения - на 12,1%. Интенсивный показатель заболеваемости составил 562,0 и превысил эпидемический порог на 1,8% (эпидемический порог - 552,1). По новым рекомендациям ВОЗ такой уровень интенсивности эпидпроцесса расценивается как средний и является началом эпидемического подъема заболеваемости.

Наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа (A / H3N2 и А / H1N1-пандемический) но не гриппозной этиологии (бока-, корона-, риновирусы, парагрипп).

Основной удельный вес среди заболевших приходится на детей - 73,8%. Рост заболеваемости наблюдается в возрастных группах детей: 0-4 года - на 3% и 5-14 лет - на 4,7%, среди детей 15-17 лет заболеваемость осталась на прежнем уровне.

Показатель госпитализации больных вырос на 5,6%, в стационары госпитализирован 321 больной против 304 на предыдущей неделе, что составляет 2,4% от общего количества заболевших, в т.ч. дети - 260.

Напомним, в Харькове с начала эпидсезона от гриппа умерли два человека.