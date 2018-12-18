Завтра в столице будут изменены маршруты некоторых троллейбусов

С 16.00 до 22.00 будет запрещено движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда и ул. Владимирской.
Завтра в столице в связи с зажжением на Софийской площади главной новогодней елки Украины будет изменены маршруты троллейбусов №№ 6, 16, 18. Об этом сообщает коммунальное предприятие "Киевпастранс".
19 декабря с 16.00 до 22.00 в связи с общегородским новогодними и рождественскими мероприятиями на Софийской площади и Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой) вносятся изменения в работу троллейбусов маршрутов №№ 6, 16, 18.
Так, движение троллейбусов организуется:
Как сообщалось, 19 декабря с 16.00 до 22.00 будет запрещено движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда и ул. Владимирской (от дома № 23 на ул. Софийской до Рыльского переулка).