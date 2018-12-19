Во Львовской области на взятке "погорел" судья

Новости Украины: Во Львовской области судью поймали на получении взятки в сумме 1 тыс. евро.

Сегодня, 19 декабря, судья Турковского районного суда Львовской области был пойман на получении неправомерной выгоды в сумме 1 тыс. евро. Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Facebook.

"Часть неправомерной выгоды в сумме 400 евро обнаружена и изъята сразу после передачи во время личного досмотра, а оставшаяся сумма в размере 600 евро - по месту жительства судьи", - сообщили в САП.

Отмечается, что указанные средства он требовал от лица, которое в ноябре этого года было остановлено сотрудниками патрульной полиции и на которое был составлен протокол об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Интересным является факт, что согласно показаниям заявителя, именно этот судья в апреле 2018 года уже рассматривал по нему аналогичное административное дело, но тогда производство было закрыто в связи с истечением сроков привлечения к административной ответственности, что фактически дало возможность лицу избежать ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, также решается вопрос об уведомлении о подозрении судье, избрании меры пресечения и отстранении его от осуществления правосудия на время следствия.