В киевском лицее произошел пожар, детей эвакуировали

Новости Украины: В Киеве возник пожар в лицее общественно-естественного профиля №303.

В сети появилось видео из лицея - на нем можно видеть, как дети растерянно ходят по задымленному помещению.

Из учебного заведения эвакуировали детей. Как сообщается на сайте ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве, спасатели получили информацию о пожаре в лицее на улице Драгоманова, 9-А, около 10 утра.

На место выехали спасатели ГСЧС из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Однако до прибытия пожарных персонал лицея самостоятельно организовал эвакуацию детей, а также ликвидировал пожар.

Как оказалось, пожар произошел в подсобном помещении, где горел мусор. В результате происшествия никто не пострадал.

Проект "Киев оперативный", в то же время, обнародовал в Facebook видео из лицея, снятое во время пожара. На нем можно видеть, что дети растерянно блуждают по задымленному помещению. Отмечается, что с эвакуацией и системами оповещения в школе есть трудности.