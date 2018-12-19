Скачать
Среда, 19.12.2018
Турчинов: Украина снова направит корабли в Керченскую протоку
Турчинов: Украина снова направит корабли в Керченскую протоку
Утвержден временный порядок растаможки &quot;евроблях&quot;
Утвержден временный порядок растаможки "евроблях"
Цыганков - лучший футболист чемпионата Украины в декабре
Цыганков - лучший футболист чемпионата Украины в декабре
Во время реставрации кафедрального собора в Армении нашли древнюю фреску
Во время реставрации кафедрального собора в Армении нашли древнюю фреску

В киевском лицее произошел пожар, детей эвакуировали

В киевском лицее произошел пожар, детей эвакуировали
14:32 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины: В Киеве возник пожар в лицее общественно-естественного профиля №303.

В сети появилось видео из лицея - на нем можно видеть, как дети растерянно ходят по задымленному помещению.

Из учебного заведения эвакуировали детей. Как сообщается на сайте ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве, спасатели получили информацию о пожаре в лицее на улице Драгоманова, 9-А, около 10 утра.

На место выехали спасатели ГСЧС из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Однако до прибытия пожарных персонал лицея самостоятельно организовал эвакуацию детей, а также ликвидировал пожар.

 

Как оказалось, пожар произошел в подсобном помещении, где горел мусор. В результате происшествия никто не пострадал.

  

В Днепропетровской области произошел пожар в квартире, погибли два человека

Проект "Киев оперативный", в то же время, обнародовал в Facebook видео из лицея, снятое во время пожара. На нем можно видеть, что дети растерянно блуждают по задымленному помещению. Отмечается, что с эвакуацией и системами оповещения в школе есть трудности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Украина, Пожар, ГСЧС.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: поздравления в прозе и стихах для родных и друзей
02 День святого Николая 2018: красивые поздравления и открытки
03 В декабре украинцам выплатят сразу две пенсии
04 Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2018: все знаки Зодиака
05 Мороз и солнце: синоптики рассказали, какой будет погода на День святого Николая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Мороз и солнце: синоптики рассказали, какой будет погода на День святого Николая
Мороз и солнце: погода на День святого Николая
Стало известно, когда и при каких условиях Украина получит второй транш ЕС
Стало известно, когда Украина получит второй транш ЕС
В декабре украинцам выплатят сразу две пенсии
В декабре украинцам выплатят сразу две пенсии
Поздравления с Днем Святого Николая 2018 в стихах, красивые открытки
Поздравления с Днем Святого Николая 2018 в стихах, красивые открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь