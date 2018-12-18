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В Днепропетровской области произошел пожар в квартире, погибли два человека

В Днепропетровской области произошел пожар в квартире, погибли два человека
09:48 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины: В ночь на вторник в городе Вольногорск Днепропетровской области произошел пожар в одной из квартир, во время которого погибли два человека.

В пожаре в Днепропетровской области, в городе Вольногорск, во время пожара погибли два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на распространенный письмо ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

"18 декабря в 04:45 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в квартире по улице Центральной города Вольногорск... Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник в однокомнатной квартире расположенной на четвертом этаже 5-этажного жилого дома. .. в результате происшествия погибло двое мужчин 1958 и 1960 рождения ", - говорится в сообщении ДСНС.

Отмечается, что пожар был локализован в течение 15 минут. Общая площадь пожара составила 2 кв. м. Сейчас причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

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Напомним, в Измаиле Одесской области в жилом доме взорвалась самодельная пиротехника и возник сильный пожар. Один человек с ожогами госпитализирован, всего же пострадали три квартиры.

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Пожар, Днепропетровская область, Пожарные, ГСЧС, Происшествие.
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