Грипп наступает: В Донецкой области на карантин закрыли 48 школ

Новости Украины: В связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом занятия в некоторых школах приостановили, в ОГА заявили, что ситуация с заболеваниями школьникольников под контролем.

В Донецкой области из-за высокой заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями приостановили занятия в 48 школах. Об этом в среду сообщили в Департаменте образования и науки Донецкой областной военно-гражданской администрации.

"По состоянию на 19 декабря 2018 года всего в Донецкой области на карантинные мероприятия закрыты 48 школ, и не посещают школы сейчас 10618 учеников", - заявили в департаменте.

Также, там отметили, что Угледаре закрыты все школы города. При этом, в других городах Донецкой области часть школ продолжает занятия.

Ситуация с заболеванием школьников отслеживается каждый день, и сегодня отмечается уже ее снижение, констатировали в ОГА.