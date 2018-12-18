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На Луганщине школы закрывают на карантин

На Луганщине школы закрывают на карантин
07:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Луганская область пересекла эпидпорог по гриппу, школы закрывают на карантин

Эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в Луганской области превышен на 6,18%.

Такие данные обнародовал на своем сайте Департамент здравоохранения Луганской ОГА

"При эпидемическом пороговом уровне 55,8 заболеваемость составила 59,3 на 10 тысяч населения. Превышение эпидемического порога на 41,6% зарегистрировано в г.Лисичанске. Всего в области за неделю ОРВИ заболело 4173 человека, из них детей до 14 лет 2799 (67,0%). Госпитализировано 248 больных, в том числе 123 ребенка в возрасте до 14 лет ", - говорится в сообщении.

Зарегистрировано 13 случаев заболевания гриппом, из них в Лисичанске - 1, Рубежном - 5, Попаснянском районе - 5 и 2 - в Старобельском районе.

Решениями отделов образования местных органов власти в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ на 50 неделе 2018 года закрыто 27 школ: по одной в Новопсковском, Марковском, Сватовском и Старобельском районах, 2 в Кременском районе и 21 в г.Северодонецке.

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С начала эпидемического сезона в области привито против гриппа 2208 человек.

Напомним, в  Одесской области от гриппа A (H1N1) pdm09 умер годовалый ребенок. А в Харькове с начала эпидсезона от гриппа умерли два человека.

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Луганская область, Грипп, Карантин, ОРВИ.
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